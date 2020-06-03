Двукратный олимпийский чемпион и тренер Максим Траньков в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился опытом работы с Дмитрием Губерниевым. В феврале они вместе вели шоу «Путь к победе» команд Этери Тутберидзе и Нины Мозер в Москве.

— Меня пригласила команда Нины Михайловны провести мероприятие вместе с Дмитрием Губерниевым. От таких предложений не отказываются. Дима для меня лучший на данный момент ведущий спортивных программ, профессионально ведет мероприятия. Поработать с таким человеком — круто и повод для гордости. То, как он ругается со звездами спорта прошлого, мне менее интересно. Неинтересно, пока меня не коснулось. (улыбается) Да, Дима любит эпатаж, веселить народ. Но он выбрал путь, и раз он популярный, значит, выбор верный. (Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью Транькова — скоро на сайте «СЭ»