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Сегодня, 22:27

Губерниев о беременности Трусовой: «Саша прекрасна, и ребеночек у нее будет прекрасный»

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Комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу информации о беременности олимпийского призера Александры Игнатовой (в девичестве — Трусова).

«Это самое прекрасное, что может быть в мире. Саша сама прекрасна, и ребеночек у нее будет прекрасный. Желаю замечательной молодой паре многое лета и познать великолепное чувство отцовства и материнства», — приводит «ВсеПроСпорт» слова Губерниева.

По информации «СЭ», фигуристка не поехала на шоу в Баку и перестала исполнять прыжки в шоу из-за того, что в скором времени ждет ребенка.

Александра Трусова-Игнатова. Трусова в положении. Фигуристка изменила формат выступлений в шоу из-за беременности

Источник: vseprosport.ru
Александра Трусова - Игнатова
Дмитрий Губерниев
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Трусова поменяла формат участия в шоу из-за беременности

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