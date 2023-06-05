Губерниев извинился перед Загитовой и встал перед ней на колени

Известный комментатор Дмитрий Губерниев извинился перед фигуристкой Алиной Загитовой за то, что критиковал ее ранее.

Журналист принес спортсменке извинения перед началом забега фигуристок на 60 метров в рамках события «Забег на Никольской».

«Алина, простите меня! Я был по отношению к вам, может быть, чуть-чуть чрезмерен в эфире. И здесь, на глазах у России... Повинную голову, друзья! Алина Загитова, я у ваших ног!» — сказал Губерниев.

Ранее Губерниев неоднократно иронично высказывался в адрес Загитовой.

Загитова заняла третье место в забеге фигуристок, опередив лишь Аделию Петросян. Первой стала Софья Акатьева, на второй строчке — Камила Валиева. Девушки специально остановились перед финальной чертой, чтобы вместе перешагнуть через финишную черту, но технически первой была Акатьева.