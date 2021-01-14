Губерниев: «Готов прокомментировать бой Плющенко! А ринг-герлз будут Рудковская и Тутберидзе!»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» конфликт Евгения Плющенко с хореографом команды Этери Тутберидзе Алексеем Железняковым.

— Они молодцы! Пусть они закусятся во всех видах спорта — современном пятиборье, гимнастике, в биатлоне, академической гребле. А я буду комментировать соревнования по любому виду спорта. С увлечением прочитал, готов прокомментировать бой Евгения Плющенко с тренером из системы Этери Тутберидзе. Подготовлюсь к репортажу и выучу. Буду комментировать эту жаркую схватку!

— Это пиар?

— Может быть, это пиар. А, может, просто люди хотят набить друг другу морду! Может быть, им не хватает крови, популярности, я не знаю. Но я однозначно буду все это комментировать, и мы покажем это в прямом эфире вместо программы «Время» на Первом канале — это будет потрясающе. Невиданные цифры. В качестве ринг-герлз выйдет Яна Рудковская и Этери Тутберидзе! Представляете? В купальниках появятся Рудковская, Тутберидзе, выйдет Татьяна Анатольевна Тарасова в качестве третейского судьи. Почетные гости — знаменитые фигуристы, Ольга Бузова. Классное зрелище! Потрясающее шоу! А комментировать буду я. А вести будем вместе с Алиной Загитовой вдвоем, наконец-то исполнится ее мечта по-настоящему поработать с мастером прямого эфира!

(Константин Колмаков)