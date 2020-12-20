Губерниев двумя словами отреагировал на свадьбу Авербуха и Арзамасовой

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поздравил бывшего фигуриста Илью Авербуха и актрису Елизавесту Арзамасовой, которые ранее сыграли свадьбу.

«От души», — написал Губерниев в комментариях под постом Авербуха в Instagram с видео из ЗАГСа. Также комментатор добавил эмодзи с изображением сердца.

Комментарий Дмитрия Губерниева в Instagram. Фото Instagram

Ранее Татьяна Тарасова также поздравила пару с бракосочетанием.

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин в комментариях под видео свадьбы Авербуха и Арзамасовой написал, что пойдет в церковь креститься.

Это первый брак для 25-летней Арзамасовой. Авербух, который на 22 года старше своей возлюбленной, женился во второй раз. Он был женат на Ирине Лобачевой, у них есть 16-летний сын Мартин.