Губанова удивлена формулировкой "отчислена из ЦСКА"

16-летняя российская фигуристка Анастасия Губанова, покинувшая ЦСКА и вернувшаяся в родной для нее Санкт-Петербург, заявила, что перед уходом смогла обо всем мирно договориться с Еленой Буяновой.

– Из уст тренера я ни разу не слышала, что я отчислена, – приводит РИА "Новости" слова Губановой. – Узнала об этом буквально вчера, когда прочитала об этом, и была удивлена. Мы с Еленой Германовной спокойно поговорили, поняли, что, к сожалению, надо прекратить нашу совместную работу. Все происходило абсолютно нормально. Это было обоюдное решение. Я не увидела никакой злости.

Фигуристка перешла к Буяновой в марте 2018 года. Однако из-за проблем с ботинками Губанова в прошлом сезоне выступала только на "челленджерах". Возраст позволяет ей как продолжить выступления на юниорском уровне, так и перейти во взрослое катание. До перехода в ЦСКА спортсменка тренировалась в Санкт-Петербурге у Ангелины Туренко, она стала серебряным призером юниорского финала "Гран-при"-2016/17.

Губанова отчислена из ЦСКА. И вот почему