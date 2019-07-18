Губанова рассказала о сложных взаимоотношениях с Буяновой

Российская фигуристка Анастасия Губанова, покинувшая ЦСКА и вернувшаяся в родной для нее Санкт-Петербург, объяснила, что мешало ее плодотворной работе с Еленой Буяновой.

- Весь прошлый сезон и до того момента, как ушли Мария Сотскова и Полина Цурская, все было хорошо - приводит РИА "Новости" слова Губановой. - А в начале сезона наши отношения стали уже другими. Просто Елене Германовне надо, я считаю, все и сразу. Но из-за травм, которые были, я не могла этого сделать. Тренеру это не нравилось.

Фигуристка перешла к Буяновой в марте 2018 года. Однако из-за проблем с ботинками 16-летняя Губанова в прошлом сезоне выступала только на "челленджерах". Возраст позволяет ей как продолжить выступления на юниорском уровне, так и перейти во взрослое катание. До перехода в ЦСКА спортсменка тренировалась в Санкт-Петербурге у Ангелины Туренко и стала серебряным призером юниорского финала "Гран-при"-2016/17.