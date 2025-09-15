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Фигурное катание

15 сентября 2025, 23:57

Грузовик насмерть сбил австрийскую фигуристку

Игнат Заздравин
Корреспондент

Призер чемпионата Австрии по фигурному катанию Юлия Мари Гайзер погибла в результате ДТП в Зальцбурге, сообщает Rai News.

Ей было 23 года.

По информации источника, трагедия случилась 11 сентября. На оживленном перекрестке грузовик сбил девушку на повороте. В результате столкновения Гайзер погибла на месте. В настоящий момент проводится расследование инцидента.

15 сентября сообщалось, что 15-летняя итальянская фигуристка также трагически погибла после аварии с участием грузовика.

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Фигурное катание
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