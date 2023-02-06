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Сегодня, 18:22

Чемпионка Европы Губанова выступит в Москве

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Анастасия Губанова.
Фото AFP

Грузинская фигуристка Анастасия Губанова станет одной из участниц фестиваля «Влюбленные в фигурное катание», который пройдет 14 февраля на «ЦСКА Арене». Об этом говорится в пресс-релизе организаторов, оказавшемся в распоряжении «СЭ».

На прошлой неделе Губанова взяла золото чемпионата Европы. Ранее уроженка Тольятти выступала за Россию и дважды завоевала серебро финала Кубка России — в 2018 и 2020 году, выступала в юниорской серии «Гран-при».

Помимо Губановой на шоу выступят Алина Загитова, Анна Щербакова, Камила Валиева, Александра Трусова, Майя Хромых, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Марк Кондратюк, Александр Самарин.

Помимо этого, зрителей ждет музыкальная программа от певицы Zivert, вместе с которой дуэтом выступит Загитова.

Фигурное катание
Анастасия Губанова
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