Группа Тутберидзе поздравила Тарасову и Морозова с победой на турнире в Польше

Тренерский штаб Этери Тутберидзе в Instagram поздравил Евгению Тарасову и Владимира Морозова с победой на турнире серии ISU Challenger «Warsaw Cup».

«Поздравляем Евгению Тарасову и Владимира Морозова с победой на международных соревнованиях Challenger Series «Warsaw Cup», — говорится в посте команды.

За короткую и произвольную программы пара набрала 228,49 балла.

Второе место заняли американцы Джессика Калаланг и Брайан Джонсон — 196,85 балла. Замкнула тройку еще одна российская пара Ясмина Кадырова и Иван Бальченко — 192,94 балла.