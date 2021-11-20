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Группа Тутберидзе поздравила Тарасову и Морозова с победой на турнире в Польше

16:05
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Тренерский штаб Этери Тутберидзе в Instagram поздравил Евгению Тарасову и Владимира Морозова с победой на турнире серии ISU Challenger «Warsaw Cup».

«Поздравляем Евгению Тарасову и Владимира Морозова с победой на международных соревнованиях Challenger Series «Warsaw Cup», — говорится в посте команды.

Публикация от Teamtutberidze (@teamtutberidze_official)

За короткую и произвольную программы пара набрала 228,49 балла.

Второе место заняли американцы Джессика Калаланг и Брайан Джонсон — 196,85 балла. Замкнула тройку еще одна российская пара Ясмина Кадырова и Иван Бальченко — 192,94 балла.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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