Группа Тутберидзе поздравила Тарасову и Морозова с победой на этапе «Гран-при» в Лас-Вегасе
10:29
Тренерский штаб Этери Тутберидзе в Instagram поздравил Евгению Тарасову и Владимира Морозова с победой на этапе серии «Гран-при» в Лас-Вегасе (США).
«Поздравляем Евгению Тарасову и Владимира Морозова с победой на первом этапе ISU «Гран- при» «Skate America», — говорится в посте.
В произвольной программе Тарасова и Морозов набрали 142,14 балла. По сумме выступлений они получили 222,50 балла и заняли первое итоговое место.
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