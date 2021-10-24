Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Группа Тутберидзе поздравила Тарасову и Морозова с победой на этапе «Гран-при» в Лас-Вегасе

10:29
Теги:

Тренерский штаб Этери Тутберидзе в Instagram поздравил Евгению Тарасову и Владимира Морозова с победой на этапе серии «Гран-при» в Лас-Вегасе (США).

«Поздравляем Евгению Тарасову и Владимира Морозова с победой на первом этапе ISU «Гран- при» «Skate America», — говорится в посте.

В произвольной программе Тарасова и Морозов набрали 142,14 балла. По сумме выступлений они получили 222,50 балла и заняли первое итоговое место.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора
Читайте также
Монополия на легендарность. Федор Емельяненко снес Тимоти Джонсона в Москве
0