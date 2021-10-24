Группа Тутберидзе поздравила Тарасову и Морозова с победой на этапе «Гран-при» в Лас-Вегасе

Тренерский штаб Этери Тутберидзе в Instagram поздравил Евгению Тарасову и Владимира Морозова с победой на этапе серии «Гран-при» в Лас-Вегасе (США).

«Поздравляем Евгению Тарасову и Владимира Морозова с победой на первом этапе ISU «Гран- при» «Skate America», — говорится в посте.

В произвольной программе Тарасова и Морозов набрали 142,14 балла. По сумме выступлений они получили 222,50 балла и заняли первое итоговое место.