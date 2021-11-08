Группа Тутберидзе поздравила Щербакову и Хромых после «Гран-при Италии»
09:18
Тренерский штаб Этери Тутберидзе в Instagram поздравил Анну Щербакову и Майю Хромых после этапа серии «Гран-при» в Турине (Италия).
«Поздравляем Анну Щербакову и Майю Хромых с золотой и серебряной медалями на третьем этапе ISU «Гран-при Италии», — говорится в посте.
Щербакова победила на турнире. Россиянка чисто исполнила четверной флип в произвольной программе, и по сумме выступлений она набрала 236,78 балла.
Хромых, прыгнувшая два четверных тулупа, набрала 226,35 балла и заняла второе итоговое место.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю