Группа Тутберидзе поздравила Щербакову и Хромых после «Гран-при Италии»

Тренерский штаб Этери Тутберидзе в Instagram поздравил Анну Щербакову и Майю Хромых после этапа серии «Гран-при» в Турине (Италия).

«Поздравляем Анну Щербакову и Майю Хромых с золотой и серебряной медалями на третьем этапе ISU «Гран-при Италии», — говорится в посте.

Щербакова победила на турнире. Россиянка чисто исполнила четверной флип в произвольной программе, и по сумме выступлений она набрала 236,78 балла.

Хромых, прыгнувшая два четверных тулупа, набрала 226,35 балла и заняла второе итоговое место.