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Группа Тутберидзе поздравила Щербакову и Хромых после «Гран-при Италии»

09:18
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Тренерский штаб Этери Тутберидзе в Instagram поздравил Анну Щербакову и Майю Хромых после этапа серии «Гран-при» в Турине (Италия).

«Поздравляем Анну Щербакову и Майю Хромых с золотой и серебряной медалями на третьем этапе ISU «Гран-при Италии», — говорится в посте.

Публикация от Teamtutberidze (@teamtutberidze_official)

Щербакова победила на турнире. Россиянка чисто исполнила четверной флип в произвольной программе, и по сумме выступлений она набрала 236,78 балла.

Хромых, прыгнувшая два четверных тулупа, набрала 226,35 балла и заняла второе итоговое место.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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