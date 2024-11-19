Группа Тутберидзе поздравила Медведеву с 25-летием

Команда тренера Этери Тутберидзе поздравила фигуристку Евгению Медведеву с днем рождения.

19 ноября Медведевой исполнилось 25 лет.

«Тебя мы, Женя, поздравляем с днем рожденья!

Здоровья крепкого и радости во всем!

На льду и в жизни много сил и вдохновенья!

Тепла, уюта, только солнышка в твой дом!» — говорится в сообщении.

Медведева не выступает на соревнованиях с декабря 2019 года. Она является двукратным призером Олимпиады в Пхенчхане: в женском одиночном катании и командном турнире, а также двукратным победителем чемпионатов мира и Европы.