Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 13:00

Группа Тутберидзе поздравила Акатьеву, Петросян и Двоеглазову с медалями финала Кубка России среди юниоров

Екатерина Савостина
Корреспондент

Тренерский штаб Этери Тутберидзе в Instagram опубликовал пост после финала Кубка России среди юниоров.

В соревновании девушек весь пьедестал заняли подопечные Тутберидзе.

«Поздравляем Софью Акатьеву, Аделию Петросян и Алису Двоеглазову с золотой, серебряной и бронзовой медалью в финале Кубка России», — говорится в посте.

Первое место заняла Софья Акатьева. Она успешно исполнила тройной аксель и два четверных прыжка в произвольной программе (222,22). Второй стала Аделия Петросян, прыгнувшая четверной риттбергер (211,44). Замкнула тройку Алиса Двоеглазова (196,99).

Фигурное катание
Аделия Петросян
Софья Акатьева
Этери Тутберидзе
0
Читайте также
У призера Олимпиады неприятности из-за флага России на перчатке. Это разгневало поляков
ФИФА оставляет Россию в игре, Польша в ярости, Сербия предлагает свои стадионы для игры. Что происходит со стыковыми матчами ЧМ-2022
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Евгения Медведева выложила танец под песню из «Титаника»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости