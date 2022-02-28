Группа Тутберидзе поздравила Акатьеву, Петросян и Двоеглазову с медалями финала Кубка России среди юниоров

Тренерский штаб Этери Тутберидзе в Instagram опубликовал пост после финала Кубка России среди юниоров.

В соревновании девушек весь пьедестал заняли подопечные Тутберидзе.

«Поздравляем Софью Акатьеву, Аделию Петросян и Алису Двоеглазову с золотой, серебряной и бронзовой медалью в финале Кубка России», — говорится в посте.

Первое место заняла Софья Акатьева. Она успешно исполнила тройной аксель и два четверных прыжка в произвольной программе (222,22). Второй стала Аделия Петросян, прыгнувшая четверной риттбергер (211,44). Замкнула тройку Алиса Двоеглазова (196,99).