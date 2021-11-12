Группа Тутберидзе поддержала Усачеву, получившую травму на «Гран-при Японии»

Тренерский штаб Этери Тутберидзе в Instagram опубликовал пост в поддержку фигуристки Дарьи Усачевой.

«Даша, твои победы ждут тебя!» — говорится в посте.

12 ноября на разминке перед короткой программой 15-летняя Усачева получила травму, а затем снялась с этапа «Гран-при».

Позже Федерация фигурного катания на коньках России выступила с заявлением по поводу травмы фигуристки.