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Группа Тутберидзе поддержала Усачеву, получившую травму на «Гран-при Японии»

20:56
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Тренерский штаб Этери Тутберидзе в Instagram опубликовал пост в поддержку фигуристки Дарьи Усачевой.

«Даша, твои победы ждут тебя!» — говорится в посте.

Публикация от Teamtutberidze (@teamtutberidze_official)

12 ноября на разминке перед короткой программой 15-летняя Усачева получила травму, а затем снялась с этапа «Гран-при».

Позже Федерация фигурного катания на коньках России выступила с заявлением по поводу травмы фигуристки.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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