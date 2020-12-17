Двукратная олимпийская чемпионка в танцах на льду Оксана Грищук в интервью «СЭ» оценила прокаты Ольги Бузовой в шоу «Ледниковый период».

— Когда последний раз вы были в России?

— В 2007-м, когда участвовала в проекте «Танцы со звездами». С удовольствием бы приезжала почаще, я очень скучаю. Россия — это моя страна, мое сердце там. Но у меня масса проектов и очень мало свободного времени.

— Что думаете о проекте «Ледниковый период», который аналогичен тому, в котором участвовали вы?

— Честно говоря, видела не так много выпусков. Понравилась Лена Ильиных — как всегда, очень яркая, шикарная. И в Ольге Бузовой увидела какую-то искорку, хотя знаю, что ее в прессе в основном ругают. Да, конечно, ей не хватает пластики, но представьте — впервые встать на коньки с ростом 176 см! Это же очень страшно — падать с такой высоты. Зато длинные ноги, длинные руки на льду смотрятся красиво. А что она пока чуть зажата, неудивительно. Она и так большая молодец.

— Как вам Алина Загитова в роли ведущей?

— Мы не знакомы, но заочно я Алине очень симпатизирую. Она напоминает мне маленького ангела. Очень старательная, трудолюбивая, уверена, что добрая девочка...

(Наталья Марьянчик)

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