Двукратная олимпийская чемпионка в танцах на льду Оксана Грищук в интервью «СЭ» раскрыла скандальные подробности своего сотрудничества со знаменитым тренером Татьяной Тарасовой.

— Какие у вас сейчас отношения с Татьяной Анатольевной Тарасовой? Судя по ее интервью — не очень.

— Татьяна Анатольевна ведет себя по отношению ко мне непорядочно и даже — не побоюсь этого слова — обманывает. И если слова в интервью я еще могу списать на ошибку журналиста, то про написанное в ее книжке так не скажешь. Там откровенная ложь. И для меня это очень больно, потому что ни один из моих бывших тренеров — ни Наталья Дубова, ни Наталья Линичук — себе такого не позволял. И я искренне им благодарна. Да, у нас были ссоры, были сложные моменты, но сейчас у меня в душе по отношению к ним осталась только благодарность. И все, кто со мной когда-либо работал, знают, что я трудилась и отдавала на льду всю себя.

— Приведите примеры, где Тарасова обманывает?

— Якобы я била Женю (партнер Грищук Евгений Платов — Прим. «СЭ») зубцами коньков по больным коленям, оскорбляла его и унижала. Я думаю, люди, которые меня хоть чуть-чуть знают, читая это, просто не верили своим глазам. Даже если логично подумать: Женя — мой партнер на протяжении многих лет, он только что перенес сложнейшую операцию, у него больные колени, и впереди — наша вторая Олимпиада. Неужели же я буду его бить?! Да вся моя жизнь от него зависит. Наоборот, я с него пылинки сдувала. На поддержках буквально не дышала, сама везде падала, только чтобы он стоял на своей больной ноге. Многие тренировки вообще проводила одна, чтобы его поберечь. Из-за этого, кстати, за три дня до Игр упала и получила трещину кисти. С ней и выступала.

— Как вы работами с Тарасовой?

— Не могу даже сказать, что она нас тренировала. Она нас ничему не учила, больше хвалила и говорила комплименты. Для меня это было очень необычно, потому что от той же Линичук, которая меня вырастила с 12 лет, редко когда можно было услышать похвалу. Еще запомнилось, как Татьяна Анатольевна курила. Мы подъезжаем к бортику, а в лицо — клубы дыма. Я стеснялась ей что-то сказать, а Женя постоянно просил: «Татьяна Анатольевна, хватит курить, нам дышать нечем!»

— Вы часто ругались с ней?

- Олимпийский сезон — это всегда стресс. Искры летели, но опять же: кто меня хоть немного знает — никогда не поверит в то, что я там над кем-то издевалась. А Татьяна Анатольевна местами вела себя, как сумасшедшая. Могла, например, взять мою сумку и швырнуть на лед. А я потом ползала и собирала свою косметику. Морально все это просто убивало.

(Наталья Марьянчик)

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