Грин и Парсонс лидируют после ритм-танца на чемпионате четырех континентов

На чемпионате четырех континентов в Таллине (Эстония) начались соревнования в танцах на льду.

После ритм-танца лидирует американский дуэт Кэролайн Грин/Майкл Парсонс. Они набрали 80,62 балла.

Вторыми идут японцы Кана Мурамото/Дайсуке Такахаси (72,43). На третьем месте американская пара Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (69,35).

Чемпионат четырех континентов должен был пройти в китайском Тяньцзине, но был перенесен в Таллин из-за коронавирусных ограничений. Ранее в столице Эстонии также прошел чемпионат Европы.

Чемпионат четырех континентов

Таллин (Эстония)

Танцы на льду

Ритм-танец

1. Кэролайн Грин/Майкл Парсонс (США) — 80,62 балла

2. Кана Мурамото/Дайсуке Такахаси (Япония) — 72,43

3. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) — 69,35

4. Кэролайн Сусиc/Шейн Фирус (Канада) — 69,15

5. Мари-Жад Лорьо/Ромен Ле Гак (Канада) — 68,66

6. Эмили Братти — Иан Сомервилл (США) — 67,72

7. Хэйли Сэйлз/Николас Вомстикер (Канада) — 62,95

8. Холли Харрис/Джейсон Чан (Австралия) — 59,07

9. Шарлотта Лафон-Фурнье/Ричард Кан Ин Кам (Новая Зеландия) — 57,31

10. Индиа Нетте/Эрон Уэствуд (Австралия) — 40,89