Григорий Смирнов: "То, что на чемпионатах Европы и мира российские пары были на пьедестале, показывает, что нет ничего невозможного"

Российские фигуристы Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов в интервью ФФКР отметили, что уровень танцев на льду стал намного выше, чем раньше. Они также отметили заслуги российких пар.

– В этом сезоне вы не смогли отобраться на главные старты, но, наверняка, следили, смотрели. Что отметили для себя?

Смирнов: Очень радостно за наши российские пары, которые уже соревнуются с лидерами, теми же французами Габриэллой Пападакис и Гийомом Сизероном практически на их уровне. Конечно, болели за ребят из нашей группы Сашу Степанову и Ваню Букина.

Шпилевая: Вообще, уровень танцев стал намного выше, чем раньше. Да и люди стали танцы на льду по-другому воспринимать, а не так, что танцоры просто катаются. Мне кажется, что зрители сейчас и смотрят серьезнее выступления танцоров, и понимают -– это технически сложно. Нас это радует. И конечно, мы пытаемся не просто смотреть соревнования, но и подмечать лучшие стороны, какие интересные вещи у других танцоров.

Смирнов:То, что на чемпионатах Европы и мира российские пары были на пьедестале, показывает, что нет ничего невозможного, хотя еще пару лет назад казалось, что французы на голову выше остальных и разрыв между ними и остальными дуэтами огромный.

– Что нужно сделать вашей паре, чтобы сократить это расстояние?

Шпилевая: Только работать, работать и стремиться двигаться вперед.

Смирнов: Не опускать руки и много работать. Я думаю, что если усиленно работать, то все придет. Все пары разные. У каждой есть особенности, фишки, сильные и слабые стороны. Мне кажется наши тренеры, у которых мы тренируемся достаточно долго, хорошо это видят и пытаются выделить и подчеркнуть наши сильные стороны, то, что у нас получается лучше, в чем мы выглядим выигрышнее.

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