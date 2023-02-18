Грицаенко: «Какой мне четверной, я сломаюсь»

Артем Грицаенко, выступающий в спортивной паре с Елизаветой Осокиной, высказался про четверные элементы.

«Извини, я уже не могу (обращается к Елизавете). Представьте, если одиночник выйдет мирового уровня и будет весить 80 килограммов, какой четверной он прыгнет? Если только один в начале программы и уйдет. Какой мне четверной, я сломаюсь», — приводит «Чемпионат» слова Грицаенко.

Осокина и Грицаенко на чемпионате России среди юниоров в Перми стали бронзовыми призерами.