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Сегодня, 02:53

Грицаенко: «Какой мне четверной, я сломаюсь»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Артем Грицаенко, выступающий в спортивной паре с Елизаветой Осокиной, высказался про четверные элементы.

«Извини, я уже не могу (обращается к Елизавете). Представьте, если одиночник выйдет мирового уровня и будет весить 80 килограммов, какой четверной он прыгнет? Если только один в начале программы и уйдет. Какой мне четверной, я сломаюсь», — приводит «Чемпионат» слова Грицаенко.

Осокина и Грицаенко на чемпионате России среди юниоров в Перми стали бронзовыми призерами.

Источник: https://www.championat.com/figureskating/news-5000903-kakoj-mne-chetvernoj-ya-slomayus-medalist-pervenstva-rossii-ob-ultra-si-v-parah.html
Фигурное катание
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