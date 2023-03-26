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Сегодня, 09:20

Грассль рассказал, чем тренировки у Тутберидзе отличаются от занятий в США и Италии

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Даниэль Грассль.
Фото Global Look Press

Серебряный призер чемпионата Европы-2022 Даниэль Грассль, в сезоне 2022/23 перешедший в группу Этери Тутберидзе, в интервью «СЭ» рассказал об отличиях тренировок в России и США и Италии. На чемпионате мира-2023 итальянец занял 12 место по итогам двух программ.

— Тренировки в Москве сильно отличаются от того, что было у тебя раньше?

— Конечно, это совершенно другая система. Очень сложно с психологической точки зрения тренироваться там еще и потому, что у меня пока нет большого количества друзей. Система другая, но очень помогает в работе. На тренировках как будто соревнования каждый раз. Я очень нервничаю, но это полезно для меня. На турнирах я слишком нервничаю, делаю ошибки, которые не допускаю на тренировках. Часто мы разминаемся шесть минут, а потом показываем наши программы по одному, как будто это симуляция реальных соревнований. Мы много катаемся куски программ или постановки целиком, чтобы повысить выносливость.

— В Италии и США было по-другому?

— Я катал свои программы на тренировках, но не так много раз. В Италии тренировках длилась 40-50 минут, а в России 1 час 30 минут. Было немного трудно привыкнуть, но все в порядке, уже лучше.

Этери Тутберидзе и&nbsp;Даниэль Грассль. «Мне еще надо привыкнуть, что Этери рядом». Интервью итальянца, которого на ЧМ сопровождала Тутберидзе
Фигурное катание
Даниэль Грассль
Этери Тутберидзе
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