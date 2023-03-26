Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 09:35

Грассль признался, что его мотивируют Валиева и Акатьева

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Даниэль Грассль.
Фото Reuters

Серебряный призер чемпионата Европы-2022 Даниэль Грассль, в сезоне 2022/23 перешедший в группу Этери Тутберидзе, в интервью «СЭ» рассказал, что на тренировках катается на одном льду с Камилой Валиевой, Аделией Петросян и Софьей Акатьевой и как они мотивируют его. На чемпионате мира-2023 итальянец занял 12 место по итогам двух программ.

— С кем ты катаешься на тренировках в одной группе?

— С Ника Эгадзе, Морис Квителашвили, Аделия Петросян, Камила Валиева и Софья Акатьева. И с Арсением Федотовым.

— Они мотивируют тебя, бросают вызов в некоторой степени?

— Конечно. Они прыгают много четверных, очень настойчивые и упорные. Мотивирует, когда мы катаем наши программы целиком.

Этери Тутберидзе и&nbsp;Даниэль Грассль. «Мне еще надо привыкнуть, что Этери рядом». Интервью итальянца, которого на ЧМ сопровождала Тутберидзе
Фигурное катание
Аделия Петросян
Даниэль Грассль
Камила Валиева
Софья Акатьева
Этери Тутберидзе
0
Читайте также
Путин заявил об ответе России на применение боеприпасов с обедненным ураном
Херш отреагировал на слова Путина о «Северных потоках»
NYT объяснила нерешительность Запада в вопросе конфискации российских активов
Путин заявил об осведомленности России о поставках вооружения Западом на Украину
Популярное видео
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», короткая программа
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», короткая программа
Макар Игнатов: финал «Гран-при России», короткая программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», короткая программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», короткая программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», короткая программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», короткая программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», короткая программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», короткая программа
Медведева и Федотов: «Мой ласковый и нежный зверь»
Коляда зря снимается с турниров! Идеальный номер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Грассль рассказал, чем тренировки у Тутберидзе отличаются от занятий в США и Италии
Новости
RSS RSS
Все новости