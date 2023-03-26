Грассль признался, что его мотивируют Валиева и Акатьева

Серебряный призер чемпионата Европы-2022 Даниэль Грассль, в сезоне 2022/23 перешедший в группу Этери Тутберидзе, в интервью «СЭ» рассказал, что на тренировках катается на одном льду с Камилой Валиевой, Аделией Петросян и Софьей Акатьевой и как они мотивируют его. На чемпионате мира-2023 итальянец занял 12 место по итогам двух программ.

— С кем ты катаешься на тренировках в одной группе?

— С Ника Эгадзе, Морис Квителашвили, Аделия Петросян, Камила Валиева и Софья Акатьева. И с Арсением Федотовым.

— Они мотивируют тебя, бросают вызов в некоторой степени?

— Конечно. Они прыгают много четверных, очень настойчивые и упорные. Мотивирует, когда мы катаем наши программы целиком.