«Гран-при России», женщины: Косторная, Трусова и Туктамышева, произвольная программа, трансляция

В субботу, 21 ноября, на этапе серии «Гран-при» в Москве женщины представят произвольные программы.

После короткой программы в пятницу топ-6 составляют россиянки: Алена Косторная — 78,84 балла, Елизавета Туктамышева — 74,70, Александра Трусова — 70,81, Анастасия Гулякова — 70,07, Елизавета Нугуманова — 68,47, Софья Самодурова — 68,01.

Смотреть «Гран-при России» можно на сайте и в телеэфире Первого канала. Начало прямой трансляции произвольной программы девушек онлайн — в 19:10. Выход тройки лидеров на лед запланирован на время после 20:35. На ТВ лучшие выступления покажут в записи после 21:20.

Смотреть «Гран-при России» можно на сайте Первого канала.

Видеотрансляция онлайн доступна на этой странице сайта Первого канала.

«Гран-при России». Rostelecom Cup 2020. Женщины. Произвольная программа. Расписание выступлений. Время начала прокатов 21 ноября

Первая разминка

Анастасия Галустян (Армения) — 19:25

Алина Урушадзе (Грузия) — 19:33

Эва-Лотта Кийбус (Эстония) — 19:41

Екатерина Рябова (Азербайджан) — 19:48

Виктория Сафронова (Белоруссия) — 19:56

Вторая разминка

Софья Самодурова (Россия) — 20:12

Елизавета Нугуманова (Россия) — 20:19

Анастасия Гулякова (Россия) — 20:27

Александра Трусова (Россия) — 20:35

Елизавета Туктамышева (Россия) — 20:43

Алена Косторная (Россия) — 20:51

Гран-при России по фигурному катанию в Москве: участники, расписание соревнований и где смотреть трансляции