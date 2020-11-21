«Гран-при России», женщины: Косторная, Трусова и Туктамышева, произвольная программа, трансляция
После короткой программы в пятницу топ-6 составляют россиянки: Алена Косторная — 78,84 балла, Елизавета Туктамышева — 74,70, Александра Трусова — 70,81, Анастасия Гулякова — 70,07, Елизавета Нугуманова — 68,47, Софья Самодурова — 68,01.
Смотреть «Гран-при России» можно на сайте и в телеэфире Первого канала. Начало прямой трансляции произвольной программы девушек онлайн — в 19:10. Выход тройки лидеров на лед запланирован на время после 20:35. На ТВ лучшие выступления покажут в записи после 21:20.
Видеотрансляция онлайн доступна на этой странице сайта Первого канала.
«Гран-при России». Rostelecom Cup 2020. Женщины. Произвольная программа. Расписание выступлений. Время начала прокатов 21 ноября
Первая разминка
Анастасия Галустян (Армения) — 19:25
Алина Урушадзе (Грузия) — 19:33
Эва-Лотта Кийбус (Эстония) — 19:41
Екатерина Рябова (Азербайджан) — 19:48
Виктория Сафронова (Белоруссия) — 19:56
Вторая разминка
Софья Самодурова (Россия) — 20:12
Елизавета Нугуманова (Россия) — 20:19
Анастасия Гулякова (Россия) — 20:27
Александра Трусова (Россия) — 20:35
Елизавета Туктамышева (Россия) — 20:43
Алена Косторная (Россия) — 20:51
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