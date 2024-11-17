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«Гран-при России» в Москве: онлайн-трансляция и результаты этапа 17 ноября

В Москве завершается этап «Гран-при России» по фигурному катанию
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Четвертый этап «Гран-при России» по фигурному катанию проходит в Москве в эти выходные. Во второй день турнира «Золотой конек Москвы» в воскресенье, 17 ноября, мужчины и женщины выступят с произвольными программами, а дуэты представят произвольный танец.

«Гран-при России» в Москве: расписание соревнований 17 ноября (воскресенье)

13.00 Женщины, произвольная программа

15.00 Мужчины, произвольная программа

17.00 Танцы на льду, произвольный танец

Время начала — московское.

В прямом эфире прокаты турнира «Золотой конек Москвы» показывает сайт Первого канала 1tv.ru. Следить за результатами и ключевыми событиями «Гран-при России» можно в разделе турнира на сайте «СЭ».

Состав участников четвертого этапа «Гран-при России»

Мужчины: Матвей Ветлугин, Артур Даниелян, Федор Зонов, Марк Кондратюк, Даниил Постарнаков, Егор Рухин, Роман Савосин, Даниил Самсонов, Евгений Семененко, Семен Соловьев, Михаил Терновский, Григорий Федоров.

Женщины: Яна Битюшкова, Ксения Гущина, Виктория Дорошевская, Маргарита Ковалева, Елизавета Куликова, Мария Механич, Камилла Нелюбова, Аделия Петросян, Мария Пулина, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Дарья Третьякова.

Танцы: Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов, Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Александра Прокопец/Александр Васькович, Дарья Савкина/Александр Вахнов, Александра Степанова/Иван Букин, Софья Тютюнина/Матвей Грачев, Ольга Федорова/Павел Драко, Ирина Хавронина/Девид Нарижный, Юлия, Чуркина/Борис Фролов, Александра Шинкаренко/Михаил Антонов, Вероника Шульпина/Глеб Солович.

Фигурное катание
Аделия Петросян
Евгений Семененко
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Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
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Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
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