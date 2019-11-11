Гран-при России по фигурному катанию: расписание и трансляции
Серия «Гран-при» приехала в Россию. С 15 по 17 ноября соревнования проводит Москва.
Первый этап серии четыре недели назад принял американский Лас-Вегас, второй прошел в канадской Келоуне, третий — во французском Гренобле, четвертый — в предыдущий уик-энд в китайском Чунцине.
Одна из главных интриг этого сезона, как и предыдущего, заключена в женском одиночном катании. Россиянки претендуют на победы на всех этапах «Гран-при».
На Skate America первой стала Анна Щербакова (сборную также представляли Елизавета Туктамышева и Станислава Константинова), на Skate Canada — установившая два мировых рекорда Александра Трусова (вместе с ней выступали Евгения Медведева и Серафима Саханович, среди конкуренток была японка Рика Кихира), на Internationaux de France — Алена Косторная (второй стала Алина Загитова, также сборную представляла Мария Сотскова), на Cup of China — Анна Щербакова (вместе с ней выступали Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова).
В Москве на лед выходят Евгения Медведева, Александра Трусова и Станислава Константинова.
Трансляции серии Гран-при в сезоне-2019/20 ведет Первый канал на своем сайте, там же доступны лучшие моменты и архив прокатов. Видео интервью звезд появляются на официальном YouTube-канале ISU.
Расписание Гран-при России (время московское)
14 ноября, четверг
10:25 Мужчины. Тренировка
12:00 Танцы. Тренировка
13:15 Женщины. Тренировка
14:50 Пары. Тренировка
15 ноября, пятница
13:55 Мужчины. Короткая программа
15:55 Танцы. Ритм-танец
18:25 Женщины. Короткая программа
20:25 Пары. Короткая программа
16 ноября, суббота
13:25 Мужчины. Произвольная программа
15:35 Танцы. Произвольный танец
17:25 Женщины. Произвольная программа
19:40 Пары. Произвольная программа
17 ноября, воскресенье
13:55 Церемония награждения и показательные выступления
Состав сборной России на Rostelecom Cup Moscow
женщины — Евгения Медведева, Александра Трусова, Станислава Константинова
мужчины — Александр Самарин, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов
спортивные пары — Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Ксения Столбова/Андрей Новоселов
танцы на льду — Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов
Фигурное катание: новости и обзоры, расписание, результаты и общий зачет Гран-при