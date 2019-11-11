Гран-при России по фигурному катанию: расписание и трансляции

Серия «Гран-при» приехала в Россию. С 15 по 17 ноября соревнования проводит Москва.

Первый этап серии четыре недели назад принял американский Лас-Вегас, второй прошел в канадской Келоуне, третий — во французском Гренобле, четвертый — в предыдущий уик-энд в китайском Чунцине.

Одна из главных интриг этого сезона, как и предыдущего, заключена в женском одиночном катании. Россиянки претендуют на победы на всех этапах «Гран-при».

На Skate America первой стала Анна Щербакова (сборную также представляли Елизавета Туктамышева и Станислава Константинова), на Skate Canada — установившая два мировых рекорда Александра Трусова (вместе с ней выступали Евгения Медведева и Серафима Саханович, среди конкуренток была японка Рика Кихира), на Internationaux de France — Алена Косторная (второй стала Алина Загитова, также сборную представляла Мария Сотскова), на Cup of China — Анна Щербакова (вместе с ней выступали Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова).

В Москве на лед выходят Евгения Медведева, Александра Трусова и Станислава Константинова.

Трансляции серии Гран-при в сезоне-2019/20 ведет Первый канал на своем сайте, там же доступны лучшие моменты и архив прокатов. Видео интервью звезд появляются на официальном YouTube-канале ISU.

Расписание Гран-при России (время московское)

14 ноября, четверг

10:25 Мужчины. Тренировка

12:00 Танцы. Тренировка

13:15 Женщины. Тренировка

14:50 Пары. Тренировка

15 ноября, пятница

13:55 Мужчины. Короткая программа

15:55 Танцы. Ритм-танец

18:25 Женщины. Короткая программа

20:25 Пары. Короткая программа

16 ноября, суббота

13:25 Мужчины. Произвольная программа

15:35 Танцы. Произвольный танец

17:25 Женщины. Произвольная программа

19:40 Пары. Произвольная программа

17 ноября, воскресенье

13:55 Церемония награждения и показательные выступления

Состав сборной России на Rostelecom Cup Moscow

женщины — Евгения Медведева, Александра Трусова, Станислава Константинова

мужчины — Александр Самарин, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов

спортивные пары — Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Ксения Столбова/Андрей Новоселов

танцы на льду — Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов

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