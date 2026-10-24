Гран-при России по фигурному катанию 2026/27: расписание 2-го этапа в Санкт-Петербурге
Второй этап Гран-при России по фигурному катанию сезона-2026/27 «Невский лед» пройдет 24 и 25 октября в Санкт-Петербурге. Соревнования состоятся в спортивном комплексе «Юбилейный». Участники разыграют четыре комплекта наград — в мужском и женском одиночном катании, спортивных парах и танцах на льду.
Среди заявленных фигуристов — Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
«СЭ» публикует расписание второго этапа Гран-при России. Время начала — московское.
Расписание Гран-при России в Санкт-Петербурге
24 октября, суббота
13.30. Мужчины. Короткая программа.
15.15. Женщины. Короткая программа.
16.55. Спортивные пары. Короткая программа.
18.25. Танцы на льду. Ритм-танец.
25 октября, воскресенье
13.00. Мужчины. Произвольная программа.
15.05. Женщины. Произвольная программа.
17.10. Спортивные пары. Произвольная программа.
18.45. Танцы на льду. Произвольный танец.
20.30. Церемония награждения.
Где смотреть Гран-при России в Санкт-Петербурге
Прямые онлайн-трансляции соревнований доступны на официальном сайте Первого канала. Первый соревновательный блок 24 октября начнется в 13.30 мск.
В пятницу, 23 октября, проходят официальные тренировки и жеребьевка. Соревновательные прокаты запланированы на 24 и 25 октября.
Фигурное катание: расписание Гран-при России, результаты соревнований, стартовые протоколы и последние новости российских фигуристов