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Гран-при России по фигурному катанию 2026/27: расписание 2-го этапа в Санкт-Петербурге

Гран-при России по фигурному катанию 2026/27: расписание 2-го этапа в Санкт-Петербурге

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Владислав Дикиджи.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Второй этап Гран-при России по фигурному катанию сезона-2026/27 «Невский лед» пройдет 24 и 25 октября в Санкт-Петербурге. Соревнования состоятся в спортивном комплексе «Юбилейный». Участники разыграют четыре комплекта наград — в мужском и женском одиночном катании, спортивных парах и танцах на льду.

Среди заявленных фигуристов — Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

«СЭ» публикует расписание второго этапа Гран-при России. Время начала — московское.

Расписание Гран-при России в Санкт-Петербурге

24 октября, суббота

13.30. Мужчины. Короткая программа.

15.15. Женщины. Короткая программа.

16.55. Спортивные пары. Короткая программа.

18.25. Танцы на льду. Ритм-танец.

25 октября, воскресенье

13.00. Мужчины. Произвольная программа.

15.05. Женщины. Произвольная программа.

17.10. Спортивные пары. Произвольная программа.

18.45. Танцы на льду. Произвольный танец.

20.30. Церемония награждения.

Где смотреть Гран-при России в Санкт-Петербурге

Прямые онлайн-трансляции соревнований доступны на официальном сайте Первого канала. Первый соревновательный блок 24 октября начнется в 13.30 мск.

В пятницу, 23 октября, проходят официальные тренировки и жеребьевка. Соревновательные прокаты запланированы на 24 и 25 октября.

Фигурное катание: расписание Гран-при России, результаты соревнований, стартовые протоколы и последние новости российских фигуристов

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Владислав Дикиджи
Петр Гуменник
Анастасия Мишина / Александр Галлямов
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