«Гран-при России», женщины: где и когда смотреть трансляцию произвольной программы

Девушки определят победителя этапа серии «Гран-при» в Москве вечером в субботу, 21 ноября. Тройка лидеров — россиянки Александра Трусова, Елизавета Туктамышева и Алена Косторная — появится на льду после 20:30.

Всего свои программы представят 11 участниц московского этапа «Гран-при». Соревнования в первой разминке стартуют в 19:25, а вторая, сильнейшая, начнет прокаты в 20:12.

После короткой программы тройку лучших составляют Косторная — 78,84 балла, Туктамышева — 74,70 и Трусова — 70,81. Топ-6 дополняют еще три россиянки: Анастасия Гулякова — 70,07, Елизавета Нугуманова — 68,47, Софья Самодурова — 68,01.

Смотреть «Гран-при России» можно на сайте и в телеэфире Первого канала. Начало прямой трансляции произвольной программы девушек онлайн — в 19:10.

На ТВ лучшие выступления женщин покажут в записи после 21:20. Во время соревнований в эфире будет идти восьмой выпуск популярного шоу «Ледниковый период». Его ведущими являются олимпийские чемпионы Алина Загитова и Алексей Ягудин, а жюри возглавляет легендарный тренер Татьяна Тарасова.

Смотреть «Гран-при России» можно на сайте Первого канала.

Видеотрансляция произвольной программы женщин на этапе серии «Гран-при» в Москве онлайн доступна на этой странице сайта Первого канала.

Гран-при России по фигурному катанию в Москве: участники, расписание соревнований и где смотреть трансляции