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«Гран-при» по фигурному катанию перенесли из Чунцина в Турин

18:47
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Этап «Гран-при» по фигурному катанию сезона-2021/22, который должен был состояться в китайском Чунцине, пройдет в итальянском Турине, сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Этап должен был пройти в Китае с 4 по 7 ноября. Причиной отмены стали ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

В организации отмечают, что дата соревнований останется прежней.

На китайский этап были заявлены чемпионка мира Анна Щербакова, бронзовый призер чемпионата мира Михаил Коляда, чемпион Европы Дмитрий Алиев и чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин.

Дополнительная информация:

https://www.isu.org/isu-news/news/125-grand-prix-news/13656-third-isu-grand-prix-of-figure-skating-event-moves-from-chongqing-chn-to-torino-ita?templateParam=15

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Екатерина Савостина все материалы автора

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