«Гран-при» по фигурному катанию перенесли из Чунцина в Турин
Этап «Гран-при» по фигурному катанию сезона-2021/22, который должен был состояться в китайском Чунцине, пройдет в итальянском Турине, сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).
Этап должен был пройти в Китае с 4 по 7 ноября. Причиной отмены стали ограничения, связанные с пандемией коронавируса.
В организации отмечают, что дата соревнований останется прежней.
На китайский этап были заявлены чемпионка мира Анна Щербакова, бронзовый призер чемпионата мира Михаил Коляда, чемпион Европы Дмитрий Алиев и чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин.
Дополнительная информация:
https://www.isu.org/isu-news/news/125-grand-prix-news/13656-third-isu-grand-prix-of-figure-skating-event-moves-from-chongqing-chn-to-torino-ita?templateParam=15
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