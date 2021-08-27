«Гран-при» по фигурному катанию перенесли из Чунцина в Турин

Этап «Гран-при» по фигурному катанию сезона-2021/22, который должен был состояться в китайском Чунцине, пройдет в итальянском Турине, сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Этап должен был пройти в Китае с 4 по 7 ноября. Причиной отмены стали ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

В организации отмечают, что дата соревнований останется прежней.

На китайский этап были заявлены чемпионка мира Анна Щербакова, бронзовый призер чемпионата мира Михаил Коляда, чемпион Европы Дмитрий Алиев и чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин.