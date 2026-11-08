Фигурное катание
Новости
Олимпиада Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Уведомления
Главная
Фигурное катание
Гран-при Китая по фигурному катанию 2026: время выхода на лед Дикиджи и Семененко 8 ноября

Дикиджи и Семененко: во сколько выступят на Гран-при Китая 8 ноября

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Владислав Дикиджи.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российские фигуристы Владислав Дикиджи и Евгений Семененко выступят с произвольными программами на третьем этапе Гран-при ISU в Шэньчжэне (Китай) в воскресенье, 8 ноября.

Оба спортсмена прошли в заключительную разминку после короткой программы и входят в число претендентов на медали соревнований.

Во сколько Дикиджи и Семененко выйдут на лед 8 ноября

Владислав Дикиджи начнет выступление в 09.16.50 по московскому времени. Евгений Семененко выйдет на лед в 09.24.30 мск.

Оба фигуриста попали во вторую разминку, которая начнется в 08.53.45 мск. В официальном стартовом протоколе ISU Дикиджи указан под девятым номером, Семененко — под десятым.

Порядок выхода и результаты короткой программы:

  • Евгений Семененко — третий номер, 99,72 балла.
  • Владислав Дикиджи — четвертый номер, 98,86 балла.

Впереди российских фигуристов в итоговом протоколе короткой программы находятся японцы Као Миура и Шун Сато.

Где смотреть выступления Дикиджи и Семененко

Прямую трансляцию мужской произвольной программы Гран-при Китая в России покажет онлайн-кинотеатр Okko. Начало соревнований — в 08.00 мск. Для просмотра необходима подписка.

Результаты прокатов и оценки судей будут опубликованы на официальном сайте Международного союза конькобежцев.

Фигурное катание: расписание выступлений российских спортсменов, результаты прокатов, оценки судей и последние новости — на «СЭ»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Владислав Дикиджи
Евгений Семененко
Читайте также
Сейчас золотое время российского фигурного катания. Почему оно наступило и как его продлить?
«У Саши есть повреждение». Головин пропустит ноябрьские матчи сборной России
Популярное видео
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Экскурсия по академии с Плющенко
Экскурсия по академии с Плющенко
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Гран-при Китая-2026: во сколько начало произвольной программы мужчин, где смотреть трансляцию

Гран-при России по фигурному катанию в Екатеринбурге: расписание соревнований на 8 ноября
Новости
RSS RSS
Все новости