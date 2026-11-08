Дикиджи и Семененко: во сколько выступят на Гран-при Китая 8 ноября

Российские фигуристы Владислав Дикиджи и Евгений Семененко выступят с произвольными программами на третьем этапе Гран-при ISU в Шэньчжэне (Китай) в воскресенье, 8 ноября.

Оба спортсмена прошли в заключительную разминку после короткой программы и входят в число претендентов на медали соревнований.

Во сколько Дикиджи и Семененко выйдут на лед 8 ноября

Владислав Дикиджи начнет выступление в 09.16.50 по московскому времени. Евгений Семененко выйдет на лед в 09.24.30 мск.

Оба фигуриста попали во вторую разминку, которая начнется в 08.53.45 мск. В официальном стартовом протоколе ISU Дикиджи указан под девятым номером, Семененко — под десятым.

Порядок выхода и результаты короткой программы:

Евгений Семененко — третий номер, 99,72 балла.

Владислав Дикиджи — четвертый номер, 98,86 балла.

Впереди российских фигуристов в итоговом протоколе короткой программы находятся японцы Као Миура и Шун Сато.

Где смотреть выступления Дикиджи и Семененко

Прямую трансляцию мужской произвольной программы Гран-при Китая в России покажет онлайн-кинотеатр Okko. Начало соревнований — в 08.00 мск. Для просмотра необходима подписка.

Результаты прокатов и оценки судей будут опубликованы на официальном сайте Международного союза конькобежцев.

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