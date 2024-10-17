Гран-при ISU: расписание этапов в сезоне-2024/25
Ежегодный турнир по фигурному катанию Гран-при ISU сезона-2024/2025 пройдет с октября по декабрь
Ежегодный турнир по фигурному катанию Гран-при ISU сезона-2024/2025 пройдет с октября по декабрь 2024 года. В соревнованиях примут участие лучшие фигуристы по рейтингу ISU. Запланировано шесть этапов серии и финал в категориях мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцах на льду. «СЭ» публикует расписание этапов Гран-при ISU 2024/2025.
Календарь Гран-при ISU 2024/2025
1-й этап
18-20 октября — США
2-й этап
25-27 октября — Канада
3-й этап
1-3 ноября — Франция
4-й этап
8-10 ноября — Япония
5-й этап
15-17 ноября — Финляндия
6-й этап
22-24 ноября — Китай
Финал
5-8 декабря — Франция
В России в прямом эфире смотреть прокаты можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.
Российские фигуристы не принимают участие в Гран-при из-за отстранения ISU в марте 2022 года.
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