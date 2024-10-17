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Гран-при ISU: расписание этапов в сезоне-2024/25

Ежегодный турнир по фигурному катанию Гран-при ISU сезона-2024/2025 пройдет с октября по декабрь
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Каори Сакамото.
Фото AFP

Ежегодный турнир по фигурному катанию Гран-при ISU сезона-2024/2025 пройдет с октября по декабрь 2024 года. В соревнованиях примут участие лучшие фигуристы по рейтингу ISU. Запланировано шесть этапов серии и финал в категориях мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцах на льду. «СЭ» публикует расписание этапов Гран-при ISU 2024/2025.

Календарь Гран-при ISU 2024/2025

1-й этап

18-20 октября — США

2 этап

25-27 октября — Канада

3 этап

1-3 ноября — Франция

4 этап

8-10 ноября — Япония

5 этап

15-17 ноября — Финляндия

6-й этап

22-24 ноября — Китай

Финал

5-8 декабря — Франция

В России в прямом эфире смотреть прокаты можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Российские фигуристы не принимают участие в Гран-при из-за отстранения ISU в марте 2022 года.

Фигурное катание
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