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Гран-при Франции по фигурному катанию 2026: во сколько начало короткой программы у мужчин с Шайдоровым, где смотреть трансляцию 24 октября

Гран-при Франции по фигурному катанию 2026: во сколько начало короткой программы у мужчин

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Михаил Шайдоров.
Фото Getty Images

В субботу, 24 октября, во французском Анже состоится короткая программа мужчин на первом этапе международной серии Гран-при ISU по фигурному катанию. Соревнования пройдут на арене Angers Ice Parc. Начало короткой программы — в 13.30 по московскому времени.

В турнире выступит представитель Казахстана Михаил Шайдоров. Он получил 12-й стартовый номер и завершит соревновательные прокаты мужчин.

Где смотреть короткую программу с Шайдоровым

Прямую трансляцию соревнований в России покажет онлайн-кинотеатр Okko. Эфир начнется в 13.30 мск.

Время выхода Михаила Шайдорова на лед — 14.53 мск. Казахстанский фигурист выступит после француза Адама Сяо Хим Фа.

Всего в мужском турнире заявлены 12 участников. Среди них также японцы Као Миура и Сота Ямамото, эстонец Александр Селевко и итальянец Николай Мемола.

Произвольная программа мужчин состоится в воскресенье, 25 октября. Начало — в 15.10 мск.

Фигурное катание: Гран-при Франции, расписание мужского одиночного катания, результаты выступлений Михаила Шайдорова и последние новости

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Михаил Шайдоров
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