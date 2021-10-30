Skate Canada, женщины: прямая трансляция короткой программы

В ночь с пятницы на субботу, с 29 на 30 октября, в Ванкувере начнется второй этап серии «Гран-при» по фигурному катанию Skate Canada.

В первый соревновательный день женщины представят короткие программы.

Начало — 04.45 по московскому времени (30 октября). Следить за выступлениями спортсменов в прямом эфире можно на сайте Первого канала.

Россию представят Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная. Все три спортсменки выступят во второй разминке.

Примерное время выхода на лед:

Камила Валиева — 5.44

Алена Косторная — 5.57

Елизавета Туктамышева— 6.09