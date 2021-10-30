Skate Canada, женщины: прямая трансляция короткой программы
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В ночь с пятницы на субботу, с 29 на 30 октября, в Ванкувере начнется второй этап серии «Гран-при» по фигурному катанию Skate Canada.
В первый соревновательный день женщины представят короткие программы.
Начало — 04.45 по московскому времени (30 октября). Следить за выступлениями спортсменов в прямом эфире можно на сайте Первого канала.
Россию представят Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная. Все три спортсменки выступят во второй разминке.
Примерное время выхода на лед:
Камила Валиева — 5.44
Алена Косторная — 5.57
Елизавета Туктамышева— 6.09
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