Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 12:19

Госпитализированный фигурист Костомаров идет на поправку

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Роман Костомаров и Регина Тодоренко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Состояние госпитализированного олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова остается стабильным.

«Состояние Романа остается стабильным, потихоньку идет на поправку», — приводит слова источника близкого к ситуации ТАСС.

Ранее сообщалось, что Костомарову может потребоваться операция из-за проблем с сердцем.

10 января фигурист попал в реанимацию с пневмонией. 24 января стало известно, что его отключили от ЭКМО.

Костомаров завершил карьеру после Олимпиады 2006 года в Турине. Он является заслуженным мастером спорта России и трехкратным чемпионом страны.

Фигурист выступал в паре с Татьяной Навкой. Они вместе становились олимпийскими чемпионами в 2006 году, а также дважды выигрывали чемпионат мира и трижды — чемпионат Европы.

Источник: https://tass.ru/sport/16916133
Фигурное катание
Роман Костомаров
Здоровье
0
Читайте также
За мошенничество на шахматах дали условный срок. Француз придумал гениальную схему, но попался
Президент МОК Бах выступил за возвращение российских спортсменов
В Подмосковье задержали повредивших ж/д пути подростков по заданию из мессенджера
Минобороны намерено обеспечить добровольческие формирования оружием и медпомощью
Работающих пенсионеров предложили освободить от уплаты страховых взносов
МИД КНР призвал США прекратить поставки оружия Украине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Валиева показала, как проходят съемки клипа певицы Натальи Подольской

Тарасова — о словах Дюамель про бойкот ОИ в случае допуска россиян: «Она злобный, глупый и сумасшедший человек»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости