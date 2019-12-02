Горшков заявил рад видеть Загитову, Медведеву и Косторную в списке ISU Skating Awards в номинации «Самый ценный фигурист сезона»

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков заявил, что рад видеть Алину Загитову, Евгению Медведеву и Алену Косторную в расширенном списке ISU Skating Awards в номинации «Самый ценный фигурист сезона».

Данная награда вручается спортсменам, внесшим наибольший вклад в фигурное катание в сезоне. Из россиян в число претендентов входят спортивные пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, танцоры Александра Степанова/Иван Букин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

— Это радует и вызывает гордость, что такое количество наших девушек попало в этот лонг-лист, — приводит «РИА Новости» слова Горшкова. — Что станет главным фактором при выборе лучшей — трудно судить, потому что все будет зависеть от тех приоритетов и критериев, которые будут применять при определении. Надо сказать, что это подтверждение наших лидирующих позиций в этом виде спорта на данный момент.