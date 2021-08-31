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Горшков заявил, что не слышал новостей о смене гражданства Губановой и Талалайкиной

14:30
Анастасия Губанова. Фото Instagram
Анастасия Губанова. Фото Instagram
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Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков на вопрос корреспондента «СЭ», что думают в ФФККР по поводу возможного перехода фигуристок Анастасии Губановой и Марии Талалайкиной в сборную Грузии и сборную Италии соответственно, заявил, что до него не доходила эта информация.

«Нет, я не слышал таких новостей, — сказал Горшков. — Извините, я сейчас очень занят. Федерация фигурного катания Грузии подтвердила переход Губановой? Простите, у меня много дел и нет времени читать газеты и новости, обсуждать их сейчас. Я о таком не слышал».

Отметим, что ранее Федерация фигурного катания Грузии в своем Instagram официально подтвердила факт перехода Губановой в их сборную.

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Рустам Имамов все материалы автора

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