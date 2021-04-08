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Горшков уверен, что Туктамышева достойна звания капитана сборной России на командном ЧМ

16:17
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Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков заявил, что Елизавета Туктамышева справится с ролью капитана сборной России на командном чемпионате мира по фигурному катанию.

«Думаю, Туктамышева достойна такого звания. Уверен, что она с успехом справится с задачей», – цитирует Горшкова ТАСС.

В четверг, 8 апреля, стало известно, что чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева будет капитаном сборной России на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Осаке. Турнир пройлет с 15 по 18 апреля.

В состав российской команды вошли Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов и танцевальная пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11097751

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