Горшков согласился с мнением о канадском скольжении Пасечник и Некрасова

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Горшков отреагировал на слова хореографа Ильи Авербуха о манере катания Елизаветы Пасечник и Максима Некрасова.

«В катании ребят есть такие вещи, которыми отличались в свое время Мари Франс Дюбрей — Патрис Лозон. Это раскатистость, мягкость, длинные ребра. Все это рождает тот стиль, которого, на мой взгляд, очень не хватает сейчас российским танцам», — приводит слова Горшкова RT.

Авербух назвал скольжение Пасечник и Некрасова канадским.