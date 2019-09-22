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Горшков — про Трусову: «Невероятно, таких цифр я даже не слышал никогда»

08:35

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков оценил выступление Александры Трусовой на турнире в Братиславе. Россиянка исполнила в произвольной программе три четверных прыжка — лутц и два тулупа, побив два мировых рекорда Алины Загитовой.

— Молодец, очень волновались за нее, беспокоились, это ее дебют во взрослом уровне. Невероятно, таких цифр я даже не слышал никогда, она боец, — цитирует Горшкова ТАСС. — Поздравляю ее, Этери Георгиевну, Сергея Дудакова и, конечно, Даниила Глейхенгауза от всей души.

Я знаю, что она учит тройной аксель. Дело в том, что четверные прыжки нельзя делать в короткой программе, а аксель — можно. Я сам видел, что она упорно учит этот прыжок.

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