Горшков позвал нового министра спорта на тренировку группы Тутберидзе

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков после встречи с министром спорта Олегом Матыциным, отметил, что пригласил нового главу ведомства на тренировку группы Этери Тутберидзе. Во встрече также принимал участие генеральный директор ФФККР Александр Коган.

— Мы говорили о планах нашей совместной работы, — цитирует официальный сайт Минспорта Горшкова. — Я пригласил министра на наше мероприятие в марте (шоу с участием сильнейших фигуристов страны «Россия, вперед!» в ДС «Мегаспорт»). Также мы хотели бы, чтобы министр посетил тренировки наших фигуристов, в том числе посмотреть, как тренируется группа Этери Тутберидзе, где есть целая плеяда не только девчонок, но и мальчишек, которые двигают фигурное катание вперед.