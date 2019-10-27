Горшков поздравил команду Тутберидзе с победой Трусовой. И порадовался выступлению Медведевой в произвольной

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал выступление российских фигуристок на этапе «Гран-при» в Канаде.

Александра Трусова одержала победу, побив два мировых рекорда — в произвольной программе (166,62), а также по сумме баллов (241,02). Евгения Медведева после неудачного проката в короткой программе чисто исполнила произвольную и заняла 5-е место (209,62).

— Помимо таланта, у Саши есть целеустремленность, смелость и желание показать свой максимум даже тогда, когда что-то не получается, — приводит ТАСС слова Горшкова. — После неудачи с первым прыжком она еще больше захотела доказать, что она может, и ей удалось реализовать свою мечту — больше 100 баллов за технику. Нашим мужчинам можно брать с нее пример — нужно выходить на лед не просто с желанием бороться, нужно выходить на лед с желанием побеждать. Искренне поздравляю Этери Тутберидзе и всю команду «Хрустального» — Сергея Дудакова, Даниила Глейхенгауза и всех, кто там работает.

Женя после серьезной неудачи доказала, что она боец, что не опускает руки — ее произвольная программа была уже совершенно иной. Мы снова увидели на льду Женю Медведеву с присущим только ей катанием.