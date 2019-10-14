Горшков отметил, что у Трусовой, Щербаковой и Косторной есть очень серьезные козыри

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков оценил дебют Алены Косторной, Анны Щербаковой и Александры Трусовой на взрослом уровне.

Косторная исполнила два тройных акселя в произвольной программе на предсезонном турнире серии «челленджер» Finlandia Trophy (один — в каскаде с двойным тулупом), Щербакова — четверной лутц в произвольной программе на турнире Lombardia Trophy в итальянском Бергамо, Трусова на турнире в Братиславе в произвольной программе сделала три четверных прыжка — лутц и два тулупа, побив два мировых рекорда Алины Загитовой.

— Радует, как достойно наши девочки входят в первый взрослый сезон, — приводит ТАСС слова Горшкова. — У каждой из них есть свои очень серьезные козыри, которые они продемонстрировали на первых взрослых стартах. У Алены — тройной аксель и прекрасное владение коньком, глядя на ее катание получаешь удовольствие. Саша сильна исполнением фантастических по сложности программ, Анна — одухотворенным катанием при наличии сложнейшего четверного лутца, большой удачи им всем