Горшков отметил, что Щербакова проявила серьезные бойцовские качества на первом взрослом этапе «Гран-при»

— Аня — большая молодец, справилась, — приводит ТАСС слова Горшкова. — Мы все прекрасно понимаем, как тяжело было выступать нашим спортсменам после почти суточного перелета в США, как трудно было собраться. Но она собралась и сделала все, что могла, маленькая, хрупкая девушка проявила серьезные бойцовские качества на первом взрослом этапе «Гран-при», справилась с двумя четверными лутцами. Поздравляю ее и все команду Этери Тутберидзе — не оставили соперницам ни шанса.

Елизавета Туктамышева в сложнейшей обстановке, в острейшей конкуренции справилась — сделала два тройных акселя, в очередной раз продемонстрировав плоды серьезной работы с тренером Алексеем Мишиным. Это только первый этап серии, самое начало сезона. От спортсменов никто не ждал максимального уровня готовности — сейчас возможны ошибки, за которыми последуют дальнейшие корректировки программ, но на то и есть такие старты.