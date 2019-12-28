Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков рассказал корреспонденту «СЭ», что организаторы ждут информации об участии Евгении Медведевой в произвольной программе на чемпионате России в Красноярске от самой спортсменки.

— Мы ждем информации от Жени, — сказал Горшков.

Сегодня фигуристка не стала проводить полноценный прокат произвольной программы на заключительной тренировке чемпионата России в Красноярске. Медведева пропустила большую часть прыжков на тренировке, сделав только каскад из тройного сальхова и тройного тулупа. Большая часть из оставшихся была сделана в один оборот.

Позднее имя спортсменки исчезло из официального стартового списка на произвольную программу. До этого Горшков допускал возможность снятия фигуристки.

Напомним, вчера после короткой программы Медведева жаловалась на боли в ноге из-за смены коньков. В четверг на тренировке Медведева повредила ботинок, попыталась попробовать коньки для новичков, но все-таки выбрала старые, замотав скотчем поврежденную обувь. После короткой программы она занимает пятое место. (Дмитрий Кузнецов)