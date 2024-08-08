Горбачева надеется восстановиться после травмы к контрольным прокатам

Тренер Софья Федченко рассказала о восстановлении фигуристки Алины Горбачевой после травмы. 17-летняя спортсменка надеется успеть вернуться в строй к контрольным прокатам сборной России.

«Была травма у Алины. Будем надеяться, что мы успеем подготовиться в полной мере [к контрольным прокатам]», — цитирует ТАСС Федченко.

В прошлом сезоне Федченко заняла 7-е место на чемпионате России и 4-е в финале «Гран-при России».