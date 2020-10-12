«Гонка за четверными прыжками не позволяет видеть женственность в фигурном катании». Мнение призера ЧМ

Призер чемпионата мира в танцах на льду Маргарита Дробязко в разговоре с «СЭ» прокомментировала тенденции в современном фигурном катании.

— Я, как танцорша, приветствую эстетическое катание, — сказала Дробязко «СЭ». — Не хватает женственности в современном фигурном катании. Это мое мнение как танцорши, другое дело соревновательный момент. Конечно, пятью четверными прыжками сложно уделять внимание всему остальному. Я боюсь, что гонка за четверными не позволит нам увидеть женского, женственного катания.

— Валиевой 14 лет, а она уже соревнуется со взрослыми. Поражение скажется на ней психологически?

— Тренеры — своеобразные психологи. Думаю, ей объяснят, что она еще юна. Это поражение — ступень к будущим победам. Не думаю, что это ее сломает. Спортсмены должны уметь проигрывать.

— Впервые за последние годы юниорки Тутберидзе начинают в атмосфере такого жесткого соперничества. Как вы к этому относитесь?

— Соперничество — всегда хорошо. Когда ты явный лидер, и нет соперников это расслабляет. (Константин Колмаков)