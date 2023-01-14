Гончаренко считает естественным массовый процесс распада танцевальных дуэтов

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко высказалась о массовом распаде российских танцевальных дуэтов в фигурном катании.

«Закончились Олимпийские игры, какое-то межсезонье продолжается, когда люди начинают что-то пытаться менять, переосмысливать и принимать какие-то решения, мне кажется, эта ситуация просто затянулась. Наверное, что-то ищут для улучшения своей работы. Тут надо знать ситуацию изнутри, но со стороны это выглядит все очень печально, скатка новых пар - сложный процесс, на который уходит много времени, возможно, кого-то из дуэтов не устраивают результаты, хотят попробовать себя в других сочетаниях. В принципе, это естественный процесс, никто от него не застрахован», - приводит ТАСС слова Гончаренко.

Сегодня, 14 января, стало известно о распаде танцевального дуэта Ирины Хаврониной и Дарио Чиризано. Ранее от совместных выступлений отказались фигуристы Аннабель Морозова и Дэвид Нарижный.