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Сегодня, 14:25

Гончаренко считает, что Трусова не позволит Самоделкиной и Петросян обыграть ее на «Гран-при Сочи»

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Заслуженный тренер России Инна Гончаренко поделилась ожиданиями от выступлений фигуристок Софьи Самоделкиной и Аделии Петросян на втором этапе «Гран-при России» в Сочи и предположила, смогут ли они победить Александру Трусову.

«Самоделкина и Петросян могут побороться с Трусовой, но удастся ли им ее обыграть, большой вопрос. Я думаю, что Саша им такой возможности не даст. У меня почему-то есть такая уверенность», — приводит слова Гончаренко Metaratings.ru.

«Гран-при России» в Сочи — «Бархатный сезон». Турнир пройдет с 28 по 30 октября.

Источник: https://metaratings.ru/news/inna-goncharenko-trusova-ne-dast-samodelkinoy-i-petrosyan-vozmozhnosti-obygrat-sebya-na-gran-pri-v-s-1395631/
Фигурное катание
Аделия Петросян
Александра Трусова
Инна Гончаренко
Софья Самоделкина
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