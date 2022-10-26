Гончаренко считает, что Трусова будет бороться за максимальное количество четверных прыжков

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко выразила надежду, что переход фигуристки Александры Трусовой в группу Светланы Соколовской является осознанным и даст спортсменке стимул к развитию.

«Трусова уже повзрослела с момента перехода в группу Плющенко, пережила Олимпиаду и много разных этапов своей жизни. Она взрослая, состоявшаяся личность. Хотя Саша и импульсивная, я надеюсь, что ее переход в группу Соколовской осознанный, на достаточно веских основаниях. Даст ли этот переход Саше стимул к развитию? Я думаю, да. Потому что будут ставиться новые программы — это уже озвучил тренерский штаб. Новые программы всегда дают толчок к развитию спортсмена в плане образа, движений. Мы увидим новую Сашу с новыми программами, и это будет интересно. В том, что она будет бороться за максимальное количество четверных прыжков, нет сомнения. Она делает это все время, это черта ее характера. То, что для нее это будет непросто, очевидно. Потому что она выросла, это новое тело, но Саша любит все эти переходы. Ее это устраивает в плане дополнительного драйва и подстегивает», — приводит слова Гончаренко Metaratings.ru.

Она также отметила, что месяца мало, чтобы накатать программу с нуля, но это индивидуально для каждого спортсмена. По ее словам, есть фигуристы, которые вкатываются в программу за месяц, а есть те, кто делает это только к концу сезона.

18-летняя фигуристка является бронзовой медалисткой чемпионата мира 2021 года, также имеет две бронзовые награды чемпионатов Европы. В активе Трусовой также серебро Олимпиады 2022 года.

В сезоне-2020/21 Трусова занималась в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, после чего вернулась к Этери Тутберидзе, а после перешла к Соколовской.