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Гончаренко о решении РУСАДА оправдать Валиеву: «Надо подождать дальнейшего развития событий»

Мария Гусева
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Заслуженный тренер России Инна Гончаренко прокомментировала решение РУСАДА оправдать российскую фигуристку Камилу Валиеву.

«Считаю, что в этой ситуации можно порадоваться хотя бы этому небольшому позитивному моменту, — цитирует ТАСС Гончаренко. — Но надо ждать решения международных инстанций. Основной момент — судьба олимпийских медалей в командном первенстве, поэтому не будем обольщаться раньше времени. Все спортсмены — суеверные люди, думаю, надо подождать дальнейшего развития событий».

После победы сборной России по фигурному катанию в командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине (Китай) стало известно, что в допинг-пробе Валиевой, сданной на чемпионате России в декабре 2021 года, был обнаружен запрещенный препарат.

Дело Валиевой расследовало РУСАДА, однако из-за задержки с вердиктом Всемирное антидопинговое агентство передало его в СAS, потребовав дисквалифицировать фигуристку на четыре года и лишить ее всех результатов с 25 декабря, в том числе побед на чемпионате Европы и в командном турнире Игр в Пекине.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Инна Гончаренко
Камила Валиева
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