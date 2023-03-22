Гончаренко считает, что фигуристы Степанова и Букин были единым целым с прежним тренерским штабом

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко прокомментировала новость о том, что двукратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин планируют перейти в группу Александра Жулина.

«Честно скажу, новость меня удивила. Не буду вдаваться, почему они приняли такое решение, это право каждого человека, но меня удивило, потому что многолетнее сотрудничество дуэта с тренерским штабом давало, на мой взгляд, хорошие результаты — у ребят был свой стиль и почерк, свои особенности, но люди пытаются что-то менять, искать что-то новое. Радостно, что они будут продолжать. Привыкла видеть их, конечно, с прежним тренерским штабом, для меня это уже было единое целое», — приводит ТАСС слова Гончаренко.

22 марта стало известно, что фигуристы планируют перейти из группы Ирины Жук и Александра Свинина к Жулину. Позже Жулин подтвердил эту информацию.