Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 17:53

Гончаренко считает, что фигуристы Степанова и Букин были единым целым с прежним тренерским штабом

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко прокомментировала новость о том, что двукратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин планируют перейти в группу Александра Жулина.

«Честно скажу, новость меня удивила. Не буду вдаваться, почему они приняли такое решение, это право каждого человека, но меня удивило, потому что многолетнее сотрудничество дуэта с тренерским штабом давало, на мой взгляд, хорошие результаты — у ребят был свой стиль и почерк, свои особенности, но люди пытаются что-то менять, искать что-то новое. Радостно, что они будут продолжать. Привыкла видеть их, конечно, с прежним тренерским штабом, для меня это уже было единое целое», — приводит ТАСС слова Гончаренко.

22 марта стало известно, что фигуристы планируют перейти из группы Ирины Жук и Александра Свинина к Жулину. Позже Жулин подтвердил эту информацию.

Источник: https://tass.ru/sport/17341495
Фигурное катание
Александра Степанова
Иван Букин
Инна Гончаренко
0
Читайте также
Нечистая сила: чем опасна поставка Украине снарядов с обедненным ураном
В Севастополе сообщили об обнаружении упавшего в Черное море БПЛА США
Военный эксперт рассказал об опасности снарядов с обедненным ураном
Путин: Россия будет вынуждена реагировать на поставку Украине оружия с ядерным компонентом
Популярное видео
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», короткая программа
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», короткая программа
Макар Игнатов: финал «Гран-при России», короткая программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», короткая программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», короткая программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», короткая программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», короткая программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», короткая программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», короткая программа
Медведева и Федотов: «Мой ласковый и нежный зверь»
Коляда зря снимается с турниров! Идеальный номер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бестемьянова связала переход Степановой и Букина с желанием завоевать медаль на Олимпийских играх
Новости
RSS RSS
Все новости